Het geluk van een fiasco

Ze wilde een stevige metalen ringband en dik, echt tekenpapier. Het werd een fiasco. Het eerste kleurboek van Studiocrispy.nl werd door de materialen van hoge kwaliteit veel te duur. Een boek met kleurplaten van twintig euro bleek heel lastig om aan de man te brengen.



,,Toch weet ik zeker dat er behoefte is aan mooie en originele kleurboeken'', zegt de Delftse Floor Houwing (27), die pedagogiek studeerde en naar de kunstacademie ging. Om tijdens haar studietijd iets bij te verdienen paste ze op kinderen. Ze kreeg de jongetjes aan het kleuren met door haar vriend uit de losse pols getekende klassieke auto's. Want niet alle kinderen blijken van Frozen of The Lion King te houden. Kleurplaten van een Lincoln Capri, een Jaguar E-Type, een Alfa Romeo Giulia of een Porsche 911 bleken zelfs favoriet bij de oppaskinderen van Floor.



Michael Schaap (29) is fotograaf, oldtimerliefhebber en, door het mislukte kleurboek, nu ook illustrator voor bedrijven. ,,Als kleurboek was het Classic car colouring book geen doorslaand succes. Maar het bleek wel een geweldig visitekaartje te zijn'', concludeert Michael.