Het meisje in het zwart maakt veel indruk

Het portret van het zwarte meisje met de parel is gemaakt door de Velpse fotografe Jenny Boot. Het hangt op dit moment op de expositie Het meisje inspireert in het Vermeer Centrum in Delft. En daar heeft het indruk gemaakt: het Vermeer Centrum heeft besloten een van de dertig door Boot afgedrukte exemplaren van de foto te kopen. Voor Jenny Boot (48) is dat een opsteker, want in Nederland is ze nog niet zo bekend. ,,In Amerika wel, daar verkoop ik veel van mijn foto's via galleries en op kunstbeurzen. Ik maak formaten tot 1,66 bij 1,25 meter.''



Ze weet wel waar die trans-Atlantische belangstelling vandaan komt. ,,Mijn werk refereert altijd op een of andere manier aan historische schilderkunst. Voor Amerikanen is dat exotisch. In dit geval is het een soort kopie, maar meestal zit alleen de sfeer erin. Het zijn moderne foto's, maar ze doen denken aan portretten uit de 17de eeuw.''