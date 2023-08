Het regent! 7 x bij deze overdekte plekken in Delft vier je de vakantie

‘Warenhuis van de toekomst’ Tomo in Mall of The Nether­lands moet al na vier maanden deuren sluiten

Tomo, het eerste duurzame warenhuis van Nederland in The Mall of The Netherlands, is failliet. ‘Het leek zo mooi, en het was ook mooi. Maar het financiële tij keerde zich tegen ons', laat het bedrijf in een verklaring weten. Tomo heeft het slechts vier maanden uitgehouden.