Het vooroorlogse Den Haag en Delft op beeld

De beelden roepen direct herkenning op, maar toch zijn veel plekken nadien (drastisch) gewijzigd. Zoals het historische centrum van Delft, inmiddels helemaal volgebouwd, maar destijds direct grenzend aan een open polderlandschap.



Ook 'De rode olifant', het voormalige hoofdkantoor van Esso aan de Zuid-Hollandlaan in Den Haag, is bijna onherkenbaar door de leegte er omheen. Nu scheuren per dag duizenden auto's voor het markante gebouw langs, maar op de foto uit de jaren '20 is er niet één te bekennen. Wel een tramlijn overigens, die er nu juist niet meer is. Met de Grote Kerk in Den Haag is ook iets vreemds aan de hand. Die toren ziet er anders uit dan nu. Dat klopt, hier is deze nog voorzien van een gietijzeren spits, wat in de tweede helft van de 19e eeuw in de mode was. Het materiaal bleek echter veel te zwaar en veroorzaakte scheuren. In 1957 is de spits daarom vervangen.



Bekijk de beelden hieronder.