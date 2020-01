Hier eet je het lekkerste lunchgerecht van Nederland

Column Hofstad wordt plofstad: Den Haag is over twintig jaar cosmetisch kapotge­bouwd

6:21 Op het eerste gezicht is het leuk bedacht: een stadsmaquette van Den Haag in het midden van het IJspaleis, waarop alle bouwplannen te bewonderen zijn. Die hoeft geeneens te worden gefabriceerd. Er is vast nog wel een maquette te vinden uit een of ander aardbevingsgebied.