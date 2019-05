Hier kun je de finale van Game of Thrones op draakwaardig scherm meemaken

Permanent negatief zwemadvies voor waterspeel­tui­nen Tanthof en Korftlaan

7:01 De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft een permanent negatief zwemadvies ingesteld voor twee waterspeeltuinen in Delft. Deze maatregel geldt voor het hele zwemwaterseizoen. De kwaliteit van het water was in het najaar ‘slecht’. Op die meting is de maatregel gebaseerd.