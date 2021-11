Hier rollen wekelijks tientallen levende lijkkisten uit de fabriek: ‘Zo veel vraag naar, voelt als rollercoaster’

Dit jonge drietal wil polarisa­tie tegengaan: 'Je hoeft niet voor of tegen iets te zijn’

Polarisatie – het is hét woord van de dag, bemerken Jori Kloosterman (18), Merel de Waard (19) en Brittney Geurts (18). Het jonge drietal van STAD Delft kan de tweedeling en verwijdering niet langer aanzien. Daarom is het de on- en offline campagne Better Together gestart. ,,We willen meer verbinding tussen mensen creëren.”

1 november