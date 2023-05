Hoe betrek je de kinderen bij het Vermeerjaar? De stad gezien door kinderogen

Hoe betrek je de kinderen in je stad bij het Vermeerjaar? Het was een vraag die Museum Prinsenhof zichzelf stelde. Het antwoord was uiteindelijk niet heel ingewikkeld: door ze te vragen wat hun bijzondere plek is in de stad en ze daarvan een tekening te laten maken. Het resultaat is dit weekend gratis te zien in de Van de Mandelezaal.