Hoe Netty (91) ontsnapte aan oorlog in Batavia en eerste vrouwelijke internist in Delft werd

5 september Aert (1) is een klein wonder. Een leuke jonge gozer die in hartje Den Haag door de Dierenambulance van straat werd gehaald omdat hij met z’n rechterachterpoot sleepte. Z’n knie bleek stuk. Een doodsvonnis in de rest van de wereld, maar niet in Den Haag.