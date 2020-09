Hoe Netty (91) ontsnapte aan oorlog in Batavia en eerste vrouwelijke internist van Nederland werd

pollepel Tweestrijd in de horeca door co­vid-maatrege­len, maar we gaan weer naar het restaurant

17:04 We geven wat meer uit en vormen twee kampen in de horeca. Waar de een blij is met maskerdragende obers, verafschuwt de ander het. Intussen verleidt de restaurateur de gast met gezond eten. En wordt Tomasu een hit.