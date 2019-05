Hoe oud Mason (2) kan worden met CHD8-syndroom weet niemand: ‘Er is geen levensverwachting’

Interview Oranjeho­tel binnenkort open voor publiek: ‘Zelfs in Den Haag kennen velen de geschiede­nis niet’

30 april Het Oranjehotel, waar in de oorlog 25.000 mensen gevangen zaten, opent in september voor het publiek. De van oorsprong Amersfoortse Dineke Mulock Houwer zette de restauratie in gang. ,,Ik doe dit ook voor mijn ouders en schoonouders.''