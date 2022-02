Hoe Rotterdamse corpsleden een inval deden in Delft: studente die filmde werd met knuppel bedreigd

Gemeente Delft vraagt politici te zwijgen over geheim moslimon­der­zoek

Delftse raadsleden is met klem gevraagd niet te praten over een bijeenkomst, komende donderdag, waar tekst en uitleg wordt gegeven over een omstreden onderzoek naar moslims in de stad. Die radiostilte is nodig omdat de veiligheid van de betrokken onderzoekers mogelijk in gevaar is.

14 februari