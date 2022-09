Hoge gasprijzen zitten ook uiterst zeldzame vogelvlinder in de weg: wie helpt ze overwinteren?

Met video Grasmaaier rijdt over accupakket­ten: agenten gecontro­leerd op ademha­lings­pro­ble­men

Ambulancepersoneel heeft vanochtend in Delft drie mensen moeten controleren op ademhalingsproblemen na een ongeluk met een grasmaaier. Op een grasveld in natuurgebied Delftse Hout werd er per ongeluk over een aantal elektrische accu’s gereden.

