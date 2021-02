Hoger beroep in zaak van zoon van vermoorde Mona Baartmans gaat vrijdag van start

De zoon van de vermoorde Mona Baartmans, Ton L. (62) uit Oud-Beijerland, werd door de rechtbank veroordeeld tot 14 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De zaak is pro-forma: nog geen inhoudelijke behandeling.



Ton L. werd veroordeeld voor het wurgen van zijn moeder op 23 september 2018 op een parkeerplaats bij het Haagse verpleegtehuis, waar de man van het slachtoffer verbleef. Het motief was dat Ton L. bang was dat zijn moeder vragen zou stellen over de 40.000 euro die hij van haar rekening af had geplukt en vergokt. Hij begroef haar in Heinenoord in een bos. Een week later werd hij opgepakt.