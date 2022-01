Hond Blas (6) ontdekt gaslek op boerderij en krijgt als dank cadeaubon: ‘Het is best beangstigend’

Goemans heeft zelf niet gezien hoe zijn hond het gaslek opspeurde. ,,We waren zelf op skivakantie, Blas verbleef op de boerderij van mijn ouders in Zeeland,’’ vertelt hij. Tijdens een wandeling door de polder schoot de viervoeter opeens de berm in. ,,Toen mijn moeder achter hem aanging, zag ze een pruttelend gaslek.’’ De vrouw belde direct naar de netbeheerder, die in groten getale te plaatse kwam om het lek te dichten. ,,De weg was toen nat en er reden veel zware vrachtwagens. Waarschijnlijk was de gasleiding daardoor gebroken.’’

Speurneus

Blas komt origineel uit een dodenasiel in Spanje, vertelt zijn baasje. ,,Hij heeft daar twee jaar gewoond en is nu zo'n vier jaar bij ons.’’ In die periode logeerde de hond regelmatig op de Zeeuwse boerderij van Goemans’ ouders. Daar liet Blas al zien dat hij een goede speurneus heeft. ,,Hij kan heel goed muizen opsporen. Hij heeft er wel eens een stuk of twintig gevangen,’’ vertelt Goemans. Toch was de Pijnackenaar blij verrast toen hij hoorde dat zijn hond een gaslek had gevonden. ,,Het is best beangstigend. Als je een lucifer bij het lek houdt, vliegt de hele boel in de hens. Het is dus goed dat hij het ontdekt heeft.’’

Daar was Stedin het mee eens. Woensdag ontving Goemans een brief van de netbeheerder, met een cadeaubon. ,,Wij hopen dat u hiermee iets leuks kunt kopen voor uw huisdier’’, schreef de klantenservice van het bedrijf. ,,Dat gaan we zeker doen’’, aldus Goemans. Wat de trouwe viervoeter precies krijgt? ,,Dat weten we nog niet. Misschien een leuk speeltje. Dat heeft hij wel verdiend.’’

