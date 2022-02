Honderd hechtingen nodig voor herstel van in hoofd gebeten meisje (8): OM eist dat hond spuitje krijgt

‘Bloeddor­sti­ge’ rottweiler uit de buurt zet zijn tanden in 6-jarige Ben

De tirannieke blik van de losgeslagen rottweiler die zijn tanden vastzet in het beentje van zijn 6-jarige zoontje staat nog zo op zijn netvlies. Een rondje fietsen met zijn twee kleintjes in het Nootdorpse Bieslandse Bos draaide uit op een nachtmerrie die, een week later, nog steeds niet over lijkt te zijn. Peter van Schie wil dat niemand ooit nog iets soortgelijks hoeft mee te maken in Nederland.

4 april