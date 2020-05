Honderden studenten nemen afscheid van omgekomen Delftse surfers Max en Mathijs

Interview Theaterma­ker Diederik van Vleuten: Oor­logspijn is niet iets wat vanzelf verjaart

15:02 In vredestijd praten over de oorlog. Het gebeurde hier in Nederland niet na 1945; het gebeurt nu niet in landen waar onlangs is gevochten. War Child vraagt daar in een campagne aandacht voor en SBS6 doet hetzelfde met een tv-serie. Theatermaker Diederik van Vleuten, telg uit een gezin waar ook lang werd gezwegen is blij met deze aandacht: ,,Je moet je hart luchten. Dat ventiel moet eruit.’’