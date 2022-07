Honderden vogelaars strijken neer in Oude Leede om deze uiterst zeldzame vogel te zien

De uiterst zeldzame ralreiger is gespot bij Oude Leede in Pijnacker. Honderden vogelaars zijn al afgereisd naar het groene gebied bij de Bergboezem om een glimp van de vogel te vangen.

Een zacht perzik-oranjeachtig verendek en een ‘guitig’ kopje met een lange gele snavel met zwarte punt. Wanneer hij zijn vleugels spreidt verschijnen opeens de grote witte veren. De ralreiger is een zeldzame verschijning. Niet zo gek dus dat ruim driehonderd vogelaars al hebben gemeld dat ze de exotische reiger hebben gespot bij Oude Leede.

Ook vogelaar John Kleiweg heeft het nieuws al via zijn enthousiaste vogelvrienden vernomen. ,,Het is een heel mooi beestje”, zegt hij. ,,Je ziet ‘m af en toe voorbij komen in Nederland.” Toch is Kleiweg niet zo erg onder de indruk van de waarneming van zijn collega-vogelaars. ,,Het is geen blijvertje. Ik denk niet dat de ralreiger hier broedt”, legt Kleiweg uit. ,,Deze is waarschijnlijk gewoon uit koers geraakt en toevallig op deze plek terecht gekomen.”

Warme stroming

Hij vermoedt dat de trektijd al is begonnen voor het kleine Oost-Europese broertje van de twee reigersoorten die in Nederland voorkomen. De vogel vliegt dan richting het zuiden om te overwinteren. ,,Hij is misschien met een warme stroming meegelift en hier terecht gekomen.”

De ralreiger broedt al sinds de 19de eeuw niet meer in Nederland. Kleiweg ziet de vogel voorlopig ook niet zo snel nesten bouwen in de omgeving van Pijnacker, maar hij sluit niet uit dat de ralreiger hier op den duur wel komt broeden. ,,Je ziet nu wel dat de wat exotischere vogels steeds noordelijker gaan broeden. Dat komt door klimaatverandering.”

Zelf ziet hij het niet zitten om een foto te gaan maken van de ralreiger. ,,In Amerika waren vogelliefhebbers een poosje terug nog in alle staten omdat ze een ekster zagen. Voor ons is die vogel heel normaal, maar daar komt-ie eigenlijk nauwelijks voor”, vertelt Kleiweg. ,,Als-ie hier zeldzaam is, gaan we de schoonheid meer waarderen.”

Hoe herken je de ralreiger? De ralreiger heeft wel wat weg van de zilverreiger en de blauwe reiger. Die twee soorten komen veel voor in Nederland. De ralreiger is een stuk kleiner dan z’n twee grote broers. Ook heeft de vogel een perzikkleurig verendek, relatief grote grijze poten en een lange puntige gele snavel. Het puntje van zijn snavel is zwart. Wanneer de ralreiger zijn vleugels uitstrekt om op te stijgen verschijnen de grote witte veren. Die zijn kenmerkend voor de reigersoort. Mocht de reiger te ver weg zijn om ‘m echt goed te zien, dan is luisteren misschien een beter idee. De ralreiger maakt een typisch geluid. Zijn korte raspende roep doet wat denken aan het geluid dat meeuwen maken. Volledig scherm Een ralreiger © Marijke Verhage

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.