Honey Highway van Deborah Post kleurt alle bermen: 'Op naar 400 km bijensnelweg'

Video Renewi investeert in systeem dat zelf brandhaar­den in de hallen consta­teert en blust

10:58 Het brandalarm gaat zaterdag af bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Wateringen. Toch is het deze keer anders dan voorgaande keren. Nu staat niet een van de loodsen in brand. Renewi heeft geïnvesteerd in een systeem dat zelf brandhaarden in de hallen constateert en blust, lang genoeg zodat gealarmeerde brandweermannen het blussen kunnen overnemen.