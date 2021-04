Hooligans rellen op plein Ikea Delft: politie verricht 32 arrestaties

Bij de rellen die volgens de politie verband hielden met de wedstrijd Ajax-Vitesse in de Rotterdamse Kuip zijn volgens de politie 32 supporters aangehouden. Er zijn door de ME geen charges verricht. Wel is er gevochten door de hooligans onderling. ,,Verschillende groepen supporters zijn met elkaar slaags geraakt,'' aldus de politie.

Volgens de voetbalfans logeerde de selectie van Ajax in het WestCord Hotel langs de A13, naast Ikea vanwege de bekerfinale in de Kuip tegen Vitesse. ,,Daar zijn vermoedelijk supporters van Ajax op afgekomen om de selectie in Delft uit te zwaaien. En daar zijn weer andere groepen van andere clubs op afgekomen,’’aldus de politie.

Welke supporters van welke clubs er nog meer betrokken waren bij de ongeregeldheden durft de politie niet te zeggen. De hooligans droegen geen herkenbare clubkleuren.

Een woordvoerder van Ajax liet zojuist weten dat de selectie niet zoals in het verleden wel vaker gebeurde in het Delftse hotel verbleef, maar dat de speler thuis sliepen. ,,Ze hebben zich vandaag verzameld in de Arena en zijn daarna voor een paar uur naar een hotel in Amsterdam gegaan en van daaruit naar de Kuip.‘’

De groepen die vanmiddag uit waren op knokken hadden bij het parkeerterrein bij de Olof Palmestraat in Delft, afgesproken. Ikea Delft wil niet reageren op het incident voor haar winkel.

De rust is er inmiddels weergekeerd.

Volledig scherm Veel politie op de been in Delft ter hoogte van de Olof Palmestraat. © Regio15

