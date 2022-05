Horeca wil meer terrasruimte: ‘Ik vraag niet om euro’s, maar om vierkante meters die voor het oprapen liggen’

In een brandbrief aan het stadsbestuur vroegen vijf eigenaren van restaurants afgelopen maand om verlenging van de tijdelijke ontheffingen die in coronatijd waren afgegeven. In een reactie daarop schreef burgemeester Marja van Bijsterveldt eerder al dat dat om juridische redenen niet mogelijk is. De tijdelijke verruiming was een tegemoetkoming aan de horeca in een tijd dat de 1,5-meter maatregel gold. Daardoor kon juridisch worden afgeweken van het vastgestelde beleid.