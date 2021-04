Huidirritatie, oogklachten en benauwdheid: pas op voor de bastaardsatijnrups!

Alex Andjelic (80) zou voor Panters terugkomen naar Zoetermeer, maar is nu gecremeerd in Belgrado: 'Hij was nog niet klaar hier’

1 april Twee dagen ervoor sprak hij nog over nieuwe spelers voor Zoetermeer Panters, maar afgelopen woensdag overleed Alex Andjelic aan de gevolgen van corona in een ziekenhuis in Belgrado. Daarmee laat de Serviër een leegte bij de ijshockeyclub achter.