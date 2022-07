Human Memory verkozen tot favoriete buitenkunstwerk in West Nederland

Met video Filmmakers smullen na 32 jaar nog altijd van docu over ADO-icoon Aad Mansveld: ‘Dit is Haagser dan Haags’

Wie Aad Mansveld zegt, zegt FC Den Haag en ADO. Het clubicoon heeft in Den Haag jaren geleden een tribune naar zich vernoemd gekregen en staat nog altijd te boek als één van de allergrootsten die ooit het groen-geel heeft gedragen. Met filmmakers Rob Andeweg en Fons Pasteur van de voormalige vrijwilligersomroep Lokatel blikken we terug op de documentaire die zij in 1990 over het Haagse ADO-icoon, geboren op 14 juli, maakten. ,,Wat een mán, hè, die Aad.”

