Huurders willen niet terug naar huis na explosie

Bewoners van de Van Schuijlenburchstraat in Delft leven na de fatale explosie vorige week nog altijd in onzekerheid.

Veel huurders in de Van Schuijlenburchstraat weigeren terug te keren naar hun woning, zolang de oorzaak van het incident niet is vastgesteld. Bij de explosie, vorige week woensdag, kwam een medewerker van wooncorporatie Vidomes om het leven. ,,Niemand kan mij garanderen dat de woningen weer veilig zijn’’, geeft een bewoonster aan.

Eerder deze week werden de bewoners bijgepraat in een bijeenkomst waar behalve burgemeester Marja van Bijsterveldt ook de hoofdofficier van justitie en medewerkers van Vidomes aanwezig waren. Veel nieuwe informatie leverde die bijeenkomst niet op, vertelt bewoonster Aisha Nasrullah, die met haar zoon pal onder het getroffen appartement woont.

,,De oorzaak is nog altijd onbekend’’, zegt Nasrullah. ,,Ze kunnen daardoor niet garanderen dat de woning stabiel en veilig is. Moeten we dan maar wachten tot de boel instort? Daar kies ik niet voor. Ik heb de avond na de explosie snel wat spullen opgehaald en ben vertrokken. Ik wil niet meer terug.’’

Een gemeentewoordvoerder erkent dat in de bijeenkomst weinig nieuwe informatie werd verstrekt. ,,Daar was het ook niet voor bedoeld. We wilden de bewoners de kans geven hun hart te luchten. Dit incident heeft veel angst en verdriet veroorzaakt. We hebben de omwonenden onder meer slachtofferhulp aangeboden. De bijeenkomst ging niet over sloop, nieuwbouw en herhuisvesting. Daar was het nog te vroeg voor.’’

Het incident in de Van Schuijlenburchstraat is nog altijd met raadselen omkleed. De woning stond twee jaar leeg nadat er eerder een explosie plaatshad. Het ging destijds om een gerichte aanslag, waarbij vermoedelijk de ene broer de andere naar het leven stond tijdens een conflict over hennep.

De dodelijk getroffen Vidomes-medewerker was bezig de woning gereed te maken voor tijdelijke verhuur. De woningen staan op de nominatie om volgend jaar te worden gesloopt. Uitgerekend op de ochtend van de explosie kregen bewoners van de Van Schuijlenburchstraat per post de langverwachte urgentieverklaring.

Aisha Nasrullah vraagt zich echter af of ze daarmee op korte termijn geholpen is. ,,Na een paar nachten in een hotel ben ik tijdelijk ondergebracht in een gestoffeerde woning. Die is netjes, al staat hij in de steigers. Dagelijks zit ik in de herrie omdat er buiten renovatiewerkzaamheden zijn. Het is hier veilig, maar bepaald niet rustig.’’