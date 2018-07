Identiteit verdachten schietpartijen Delft bekendgemaakt

De mannen zaten met zijn tweeën in een auto toen zij op dinsdag 12 juni in Noordwijk staande gehouden werden. Agenten vonden wapens, munitie en een handgranaat in de auto en arresteerden het duo. Later onderzocht een team de woning waar de 40-jarige man verbleef. Daar troffen zij een granaat en drugs aan. De bewoonster van het pand werd daarop ook aangehouden.



De 40-jarige Hagenaar wordt in ieder geval verdacht van betrokkenheid bij het incident op de Breestraat van 17 mei, waar een handgranaat ontplofte bij coffeeshop The Future. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. De twee andere verdachten worden verdacht van het in bezit hebben van de gevonden wapens. De vrouw wordt ook het drugsbezit verweten.