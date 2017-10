Iets langer geduld: vertraging voor Monkey Town

Delft voor Elkaar maakt kinderen zelfbewust

13:03 In de steeds hectischer maatschappij van vandaag de dag, is het nooit te vroeg om op een serieuze manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. In het kader hiervan geeft Delft voor Elkaar maandag 23 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur een 'Rots- en Watertraining' voor kinderen in de groepen 6 tot 8 van het basisonderwijs.