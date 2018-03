'Ik ben gek op eten, maar alleen als iemand anders het voor me klaarmaakt'

VIDEO Fortuna stunt in eerste halve finale tegen PKC in Papendrecht

19:37 Fortuna Delta Logistiek heeft de eerste slag in de halve finales van de play-offs in de Korfbal League geslagen. Tegen de eeuwige rivaal PKC zorgden de Delftse korfballers in Papendrecht met een 23-24 overwinning voor een stunt van jewelste.