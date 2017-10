'Ik ben zo verweven met deze school, het wordt een soort Bert-exit'

Een ruwe schatting leert dat minstens 2.500 kinderen gymles moeten hebben gevolgd bij meester Bert (65), vanaf het moment dat hij in 1975 op de school begon. Hij was toen 23 jaar, met het diploma van de bekende Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) op zak en 'de mazzel' dat zijn lichting voor militaire dienst niet op hoefde. ,,Ik had vrijdagmiddag een gesprek en kon maandag beginnen'', zegt de nestor van de Delftsche Schoolvereeniging.

Sport was en is zijn lust en leven: Van den Bergt zat als jongeman op turnen, zwemmen, waterpolo en basketbal. Dat plezier hoopt hij over te dragen op de kinderen. 'Je leven lang bewegen' is zijn motto. Collega-gymleraar Richard omschrijft hem als 'altijd positief, kindgericht en heel creatief'.

Blij

Meester Bert herkent zich in dat beeld. ,,Ik ben een blij mens. Dat klopt.'' Hij wijst naar buiten waar kinderen ondanks de stromende regen rennen en spelen. ,,Een kind wil bewegen, dat zit er gewoon in. Kijk, ze trekken zich er niks van aan.'' Hij ziet ze op hun eerste gymles als 4-jarige en zij weten wat ze aan hem hebben. ,,Elk kind heeft het recht om op zijn eigen niveau te leren. Als ze iets niet durven, hoeven ze het niet te doen. Dat schept een vertrouwensband; die gaat niet meer stuk.''

Van den Berg kan dan ook niet door de school lopen zonder veelvuldig gegroet en aangesproken te worden. Vanzelfsprekend zijn de kinderen in de ruim veertig jaar dat hij werkte veranderd: ze zijn veel mondiger geworden. Van den Berg: ,,Maar dat is niet lastig, ze zijn ook vaardiger.''

Een les van nu is ook niet te vergelijken met gym uit de jaren zeventig. ,,Een meester die met een stok het ritme aangaf, rijtjes maken en jongens en meisjes gescheiden. En wat had je dan gedaan? Tweemaal over de bok, de ringen en een spelletje. Dat was het dan.''

Quote Er gaat zoveel tijd verloren als je eerst naar een gymlokaal in een ander gebouw moet lopen Bert van der Berg

Nu wordt er veel meer bewogen en zitten er geen kinderen meer op de bank te wachten. Ze rollen met skateboards, klimmen tegen ladders op. Meester Bert beseft dat zijn school bevoorrecht is met drie gymleraren, een vakkracht voor muziek en een zaal die niet aan clubs is verhuurd. ,,Ik gun dat alle scholen. Er gaat zoveel tijd verloren als je eerst naar een gymlokaal in een ander gebouw moet lopen.''

Politieke agenda

Als bestuurslid van de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding KVLO zal hij zich blijven inzetten om beweging en gezond leven hoog op de politieke agenda te houden. ,,Complimenten aan de gemeente die geld voor extra gymnastiekonderwijs heeft gegeven. Het gaat dan om kwalitatief goed bewegen, niet zomaar een huppeluurtje.''

Quote Ik ben zo verweven met deze school, het wordt een soort Bert-exit Bert van der Berg

In de lobby is het ook handig dat een aantal raadsleden vroeger bij hem in de gymklas zaten. Namens KVLO zit hij in de werkgroep Onderwijs en bewegen', die een beleidsplan voor de gemeentepolitiek mag opstellen.