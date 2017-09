Fietsclub

De Nootdorpse beseft terdege dat het lot haar gunstig gezind is geweest. Ze blikt terug op woensdag 23 augustus, een prachtige zomerdag die ontspannen begon, maar hectisch eindigde.



,,Ik ben lekker op stap geweest met de fietsclub'', zegt Hijdra. ,,Dat doe ik al twintig jaar, met dames die ik ken van de vrouwenvereniging. Op de elektrische fiets deden we een tocht van 32 kilometer. We gingen naar Zoeterwoude. We waren lekker aan het praten. En moppen aan het tappen.''



Eenmaal thuis kroop de Nootdorpse in haar tuinstoel. Waar ze een beetje wegdoezelde in de namiddagzon. ,,Op een gegeven moment kwam de buurman. Hij bracht een geleende tuinstoel terug. Ik wilde wat zeggen, maar kon niet uit mijn woorden komen. De buurman haalde direct zijn vrouw er bij. Zij is arts en zag direct dat het foute boel was. Binnen de kortste keren lag ik in de ambulance. In het Reinier de Graaf Gasthuis werd ik direct geopereerd.''



Hijdra had een herseninfarct, ofwel een beroerte, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen is verstopt door een bloedpropje. Ze beseft dat ze geluk heeft gehad. Als behandeling te lang uitblijft, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Van verlies van het spraakvermogen tot een gedeeltelijke of volledige verlamming. ,,Ik had een engeltje op mijn schouder. Ik woon alleen, hoef tegen niemand te praten. Misschien had het nog uren geduurd voordat dit zou zijn ontdekt. En ik weet hoe ernstig dit is. Mijn man had vijf jaar geleden een zware toeval, met schuim op de lippen. Hij hield er afasie aan over en is twee jaar later overleden.''