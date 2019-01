'Ik kwam een leuke vrouw tegen in mijn eigen huis'

Bijna 4 ton voor bodemsane­ring in Delft

26 januari In de bodem onder wooncomplex De Marlot (Buitenwatersloot) in Delft werden in 2017 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ontwikkelaar Heembouw en de gemeente Delft troffen samen een overeenkomst om de totale opruimkosten van bijna 1,2 miljoen euro te dekken.