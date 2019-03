'Ik leerde de stilte te omarmen'

,,Ik kom uit Schiedam, maar woonde de afgelopen jaren ook in Utrecht, Rotterdam en New York. Vorig jaar kwam ik terug van mijn wereldreis. De eerste maand na thuiskomst nog volledig in mijn reisbubbel. Het was dan ook een aardige overgang van de zon in India naar de kou in Nederland.



Reizen maakt me blij. Ik vind het leuk om culturen te leren kennen. Een langere periode rondreizen was mijn droom. Dus besloot ik om samen met mijn vriend - inmiddels ex - in februari 2017 voor onbepaalde tijd weg te gaan. Een paar maanden ervoor maakte hij het uit. Ik vroeg me af wat ik moest doen. Alleen gaan? Daar had ik toch geen behoefte aan?



Toen dacht ik: Sanel, je bent 34 jaar, als je het nu niet doet en je komt iemand tegen dan doe je het nooit meer. Ik ben in juni 2017 weggegaan. Geen baan, geen huis meer, alles lag open. Uiteindelijk heb ik het acht maanden volgehouden. Genoeg tijd waarin ik kon nadenken over wie ik ben en wat ik zoek in het leven.”