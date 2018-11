'Ik wil erkenning om wat ik kan, niet omdat ik vrouw ben'

Voor wie niet thuis is in de architectuur: de BNA Kubus is een nationale, tweejaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. Een prijs dus die wordt toegekend door de eigen beroepsgroep. Alleen dat al maakt het speciaal voor Francine Houben. ,,Het is heel leuk om een prijs van vakgenoten te krijgen'', zegt ze. ,,Ik heb al een honorary fellowship in Amerika, Canada, Engeland en Taiwan. En nu in Nederland. Je wilt natuurlijk ook erkenning in eigen land.''