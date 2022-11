Ikea Delft baalt dat het deuren moest sluiten: ‘Was niet verantwoord om meer mensen toe te laten’

‘Er hangt hier 23 kilometer aan oranje vlaggetjes’

Het WK voetbal gaat vandaag dan ook voor het Nederlands elftal eindelijk beginnen. In de Dammasstraat in het Haagse Laakkwartier zijn ze er helemaal klaar voor. Net als voor ieder ander groot toernooi kleurt de hele straat oranje. Mike Toet is de drijvende kracht achter al deze pracht en praal en hij stuurde dan ook deze winnende foto in.

10:18