Ikea Delft doet licht beschadigde producten weg voor spotprijzen op koopjesmarkt

Met de koopjesmarkt wil Ikea ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verspild wordt. Daarom vind je op de markt licht beschadigde Ikea-producten. Naast beschadigde spullen worden er ook onbeschadigde spullen zoals lampen, glazen en nachtkastjes verkocht. Maar ook producten van oud Ikea-textiel die zijn gemaakt door cliënten van Ipse de Bruggen.



De Loppis staat vanaf vandaag 10.00 tot 17.00 uur tot en met vrijdag op het parkeerterrein van de winkel in Delft aan de Olof Palmestraat 1. Wie nog nieuwe meubelen nodig heeft, moet snel zijn want op is op.



