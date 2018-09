Ikea Delft gewoon open na 'brand'

VAARWEL BRITTEN 'Brexit ramp voor universi­teit'

20 september Rector-magnificus Carel Stolker van de Leidse universiteit was in de jaren tachtig al onder de indruk van het academische leven in Engeland. Voor zijn proefschrift deed hij onderzoek op de universiteit van Oxford en bestudeerde rechterlijke uitspraken. ,,Ik sliep in een tentje op de camping van de stad.''