Ikea Delft vanaf vandaag weer open

Klanten van Ikea kunnen online een tijdslot reserveren. Per keer worden er maximaal vijftig bezoekers toegelaten. De eerste groep gelukkige doe-het-zelvers mocht om 10.00 uur 45 minuten lang door de winkel racen om alle benodigdheden in karren te laden.



Daarna is de winkel gecontroleerd en vervolgens mocht de volgende groep zich in de winkel uitleven.



Regels

- Het dragen van een mondkapje is uiteraard verplicht.

- Samen winkelen is niet toegestaan: ook voor kinderen en baby’s wordt daarop geen uitzondering gemaakt.

- Wie een product wil retourneren, dient dat nog steeds via pakketpost te doen.