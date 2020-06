Ikea Delft wil Rotterdam The Hague Airport helpen aan snelle luchtverbinding

Vanuit de Deense hoofdstad vliegen dagelijks veel Ikea-medewerkers naar Nederland voor een bezoek aan het Nederlandse hoofdkantoor en opleidingscentrum in Delft. Zij reizen per vliegtuig naar Schiphol of Eindhoven, maar volgens directeur Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport is het veel logischer en sneller als zij naar Rotterdam vliegen. ,,Vanaf ons vliegveld ben je met de auto of de nieuwe buslijn in hoogstens een kwartiertje bij Ikea in Delft’’, zegt hij in Luchtvaartnieuws Magazine.