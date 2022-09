Ilona Jense legt wethouderstaken neer om voor familielid te zorgen

Jense, nu wethouder in gemeente Pijnacker-Nootdorp, wordt half oktober geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hulst in Zeeland. Ze zou tot en met haar installatie wethouder blijven in Pijnacker-Nootdorp, maar nu heeft ze in goed overleg met het gemeentebestuur haar taken alsnog eerder neergelegd. Ze wil haar handen vrijmaken om noodzakelijke zorg te bieden aan een direct familielid. Met een brief aan de gemeenteraad diende ze gisteren haar ontslag aan.