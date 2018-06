'Import wordt fors duurder'

Vrouwen rukken op in de studenten­raad

17:59 Vrouwen grijpen de macht in de Delftse studentenraad. Dat blijkt uit de uitslag van de jaarlijkse verkiezingen, die bekend zijn gemaakt door het blad Delta van de TU Delft. Het aantal vrouwen in de raad is verdubbeld. Zes van de tien leden in de nieuwe raad is van het vrouwelijk geslacht.