In de ban van het weer sinds een zware herfststorm

Juwelier koopt oude sieraden op in Delft

18 augustus Ben je in het bezit van oude sieraden of heb je andere voorwerpen van goud of zilver? Dan kun je dit zondag aanbieden in het WestCord Hotel in Delft. Van 11.00 tot 17.00 uur zit daar juwelier en antiquair Chris van Waes om de sieraden van particulieren te kopen.