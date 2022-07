In Delft kon je nog wel een sigaretje opsteken op terrein ziekenhuis, maar nu ook niet meer

Sinds vandaag is het niet meer mogelijk om te roken in het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis. De zorginstelling is vanaf nu geheel rookvrij. Voor personeel, patiënten en bezoekers is het niet meer toegestaan om te roken in alle gebouwen en op het gehele ziekenhuisterrein.