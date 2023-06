In Delft overwegend bewolkt vanochtend

Twee minuten met Al een eeuw wereldwijd beroemd, maar Jacques en Agneta krijgen nu pas voor het eerst eigen tentoon­stel­ling

Hij had als eerste een telefoonaansluiting, maakte de allereerste reclamefilmopname in Nederland en was de eerste baas die pensioenen en verzekeringen regelde voor zijn werknemers. De markante Delftenaar Jacques van Marken wordt al een eeuw wereldwijd geroemd om zijn revolutionaire ideeën. Toch is er nu pas voor het eerst een tentoonstelling over hem en zijn vrouw te zien.