In podcastserie over slavernij wordt ook rol van Delft tijdens VOC onder vergrootglas gelegd

Slagerij Verbree stopt na 105 jaar: 'We gaan onze klanten missen'

Voor een goed stuk vlees komen Delftenaren al generaties lang bij Slagerij Verbree in de C. Fockstraat. Daar komt nu verandering in, want eigenaar Kees Verbree (55) sluit de zaak. “We gaan het missen, maar gelukkig zijn de herinneringen voor altijd.”