In proeftuin The Green Village ruiken aan de toekomst

Als je het terrein van The Green Village oploopt, ontwaar je eerst het Office Lab: het administratief centrum van het 1,1 hectare grote proefgebied. Betreed je verder het terrein, dan ontwaar je onder meer een nul-op-de-meterhuis met zonnepanelen en duurzame materialen, de grote witte Hyperloop-testbuis (vervoer van de toekomst) en de 'waterstraat', een speciale vorm van bestrating om de opvang van regenwater te testen.



Ook staan er twee houten huizen in kubusvorm. Er wonen permanent studenten in, die zijn geselecteerd voor het duurzame project. De grootste heeft twee verschillende woonlagen. Er staan planten voor de ramen en aan het plafond zijn slingers opgehangen: de (afwezige) bewoner is jarig. In de andere, kleinere kubuswoning is de bewoner op de bovenste verdieping wel aanwezig: student Max van Deursen (23).