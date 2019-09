In vier jaar 2000 nieuwe huizen in Pijnacker

1,5 jaar na de privacywet valt er nog genoeg te oefenen

23 september Voor de tweede keer in korte tijd werd het Hagaziekenhuis twee weken terug ernstig in verlegenheid gebracht door slordigheid met patiëntgegevens. Het leidde tot het ontslag van een van de medewerkers. Bij het UWV kreeg een cliënt laatst een dossier vol gegevens van onbekenden mee naar huis. Hoe kan dat? En is het te voorkomen?