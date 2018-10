Voor de deur van coffeeshop The Game in Delft staat sinds kort een gepantserde politiewagen. Zwaarbewapende agenten moeten de veiligheid van het personeel en de klanten van de zaak garanderen.



Delft is al maanden het toneel van heftig geweld. Coffeeshops en winkels worden beschoten of belaagd met projectielen. Naar het zich laat aanzien probeert de onderwereld daar ondernemers uit de bovenwereld af te persen.



De zware bewaking is even vanzelfsprekend als pikant. In welk beschaafd land bewaakt de politie nou de verkoop van drugs? Dat moet ook op het stadhuis van Delft over tafel zijn gegaan toen de zaak voor de zoveelste keer werd belaagd. Het getuigt van politieke moed dat burgemeester Van Bijsterveldt de coffeeshop dezelfde bescherming geeft als zou het een bloemenwinkel of broodjeszaak zijn geweest. Ook coffeeshopeigenaren kunnen gewone ondernemers zijn die belasting betalen en lid zijn van de winkeliersvereniging. Maar door het bijna onuitlegbare gedoogbeleid zijn zij voor hun nering verplicht om zaken te doen met mensen die zich bezighouden met illegale drugsteelt. Dat maakt ze een aantrekkelijk doelwit voor afpersing.