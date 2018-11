Indrukwekkend afscheid Mona

‘Alle scholen zonnepane­len op het dak’

7:02 Alle Delftse scholen een dak vol zonnepanelen. Dat is een wens van studentenpartij STIP. De fractie haakt in op de ambitie van de Stichting Schooldakrevolutie, die stelt dat tot 2023 zesduizend scholen in Nederland zonnepanelen moeten krijgen.