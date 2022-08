Inhaalvoorstellingen en lokaal talent bij nieuwe programmering van Nootdorps theater

Nóg twee scholen in Den Haag waar kinderen maar vier dagen naar school kunnen: ‘Huidig systeem onhoudbaar’

De ouders en leerlingen van de P.H. Schreuderschool in de Haagse Schilderswijk halen weer opgelucht adem nu de vierdaagse schoolweek van de baan is. Dankzij hulp van gepensioneerde leerkrachten, kunnen de kinderen vanaf maandag weer vijf dagen les krijgen. Maar twee andere scholen hebben die mogelijkheid niet. En ook bij andere scholen is de nood hoog. ,,We kunnen het niet uitsluiten.’’

22 augustus