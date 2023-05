Inholland Delft draagt steentje bij aan NK Tegelwippen: ‘Een groene omgeving is gezonder’

SEP daalt na eerste seizoen op zaterdag af naar de vierde klasse: ‘Uiteinde­lijk degradeer je niet voor niks’

SEP is in het eerste seizoen in het zaterdagvoetbal naar de vierde klasse gedegradeerd. Aanvaller Marco van Blitterswijk (25) vormde vorig seizoen met Tyler van Baalen nog een veel scorend koningskoppel. Een seizoen later is degradatie een feit.