Interessant: op 17 juni kun je bouwprojecten bezoeken en dit is er te doen

Deze elektri­sche cabrio werd in Delft bedacht en in Nederland geprodu­ceerd: ‘Je stapt echt in voor de lol’

De meeste cabrio’s die op de weg onze aandacht trekken, zijn van Duitse of Italiaanse makelij. Maar daar komt met de Carice TC2 verandering in. Deze elektrische cabrio werd bedacht in Delft en wordt geproduceerd op Nederlandse bodem. ,,We wilden een kunstwerk op wielen creëren.”